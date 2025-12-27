Man United chce swojego wychowanka. Sensacyjny powrót coraz bliżej

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

James Garner na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Premier League po zwycięstwie nad Newcastle United (1:0) na Old Trafford. Bohaterem spotkania został Patrick Dorgu, który zdobył premierowego gola dla Czerwonych Diabłów. Ruben Amorim potrzebuje solidnych pomocników, którzy wzmocnią środkową strefę boiska w zimowym oknie transferowym.

Według doniesień „Daily Mail”, na radarze Manchesteru United znajduje się James Garner, który występuje w Evertonie od 2022 roku. 24-latek jest wychowankiem Czerwonych Diabłów, dla których rozegrał zaledwie siedem meczów w pierwszym zespole. Podczas pobytu na Old Trafford był również wypożyczany do Watfordu i Nottingham Forest.

W obecnym sezonie Anglik rozegrał 20 meczów, strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Mimo rosnącego zainteresowania David Moyes nie zamierza łatwo pozwolić na odejście swojego kluczowego pomocnika i dąży do przedłużenia jego kontraktu. 62-letni menedżer darzy zawodnika ogromnym zaufaniem, który w lidze rozegrał wszystkie mecze od pierwszej do ostatniej minuty.

Styczeń będzie więc kluczowy dla przyszłości 24-letniego defensywnego pomocnika, który może wrócić na Old Trafford. Jego obecna umowa z Evertonem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Defensywny pomocnik jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 25 milionów euro.