Man United chce skrzydłowego. Gigant poznał cenę za wymarzony transfer

Manchester United wyraził zainteresowanie Karimem Adeyemim z Borussii Dortmund. Według dziennikarza Ekrema Konura, niemiecki klub żąda za skrzydłowego nawet 75 milionów funtów.

Karim Adeyemi na radarze Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli Premier League i nie wygrał trzech ostatnich meczów. Na zakończenie 12. kolejki zespół Rubena Amorima przegrał na Old Trafford z Evertonem (0:1). Klub nie wyklucza kolejnych wzmocnień już zimą, choć główne cele transferowe mają być realizowane latem.

Od wielu miesięcy Czerwone Diabły szukają wszechstronnego zawodnika, który zwiększyłby możliwości rotacyjne w drugiej linii. Na liście życzeń znalazł się Karim Adeyemi, który znakomicie prezentuje się w barwach Borussii Dortmund. Niemiecki klub nie wyklucza sprzedaży 23-letniego reprezentanta Niemiec, ale oczekuje za niego około 75 milionów funtów.

Czerwone Diabły planują wzmocnić ofensywę, ponieważ w styczniu Amorim straci Bryana Mbeumo i Amada Diallo, którzy mają wylecieć na Puchar Narodów Afryki. Od momentu przejścia do Borussii Dortmund z Red Bull Salzburg latem 2022 roku, Adeyemi poczynił wyraźny postęp. Choć początki w Bundeslidze miewał nierówne, to od startu sezonu 2024/25 znacznie przyspieszył jego rozwój.

W bieżących rozgrywkach 23-latek zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty w 16 meczach. Jego kontrakt na Signal Iduna Park obowiązuje do czerwca 2027 roku. Adeyemi jest regularnie powoływany do kadry narodowej i liczy na wyjazd na przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.