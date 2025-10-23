Man United chce ściągnąć napastnika. Na stole 40 mln euro

Manchester United, Newcastle United i Tottenham Hotspur wykazują obecnie największe zainteresowanie pozyskaniem Jeana-Philippe’a Matety z Crystal Palace - podaje "CaughtOffside". Napastnik będzie dostępny za około 40 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jean-Philippe Mateta rozchwytywany przez angielskie kluby

Manchester United sprowadził latem Benjamina Sesko z RB Lipsk za blisko 77 milionów euro, ale 22-letni Słoweniec rozczarowuje na Old Trafford. Zdobył zaledwie dwie bramki, ale Ruben Amorim wciąż wierzy, że snajper przełoży skuteczność z Bundesligi na Premier League.

Okazuje się, że Czerwone Diabły poważne są zainteresowane francuskim napastnikiem. Na liście życzeń znajduje się Jean-Philippe Mateta, który reprezentuje barwy Crystal Palace. Co ciekawe, francuski snajper jest także na liście życzeń Newcastle United i Tottenham Hotspur.

28-latek dołączył do drużyny z południowego Londynu początkowo na zasadzie wypożyczenia z niemieckiego Mainz w 2021 roku, a następnie został wykupiony za 11 milionów euro. Mateta potrzebował czasu, by przystosować się do fizycznej gry w Premier League, ale po objęciu stanowiska menedżera przez Olivera Glasnera, zawodnik znakomicie spisuje się na Selhurst Park.

Mateta poprowadził Crystal Palace do sensacyjnego triumfu w Pucharze Anglii w zeszłym sezonie, udowadniając swoją wartość w kluczowych meczach. W obecnym sezonie Francuz w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już siedem goli.

Francuski napastnik zrezygnował z podpisania nowej umowy z londyńskim klubem. Wedle ostatnich doniesień, Mateta będzie dostępny w zimowym oknie transferowym za około 40 milionów euro. Umowa 28-latka obowiązuje obecnie do czerwca 2028 roku.