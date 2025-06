Man United chce zawodnika Juventusu. Napastnik rozważa transfer

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dusan Vlahović na radarze Manchesteru United

Manchester United intensyfikuje działania na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień linii ataku. Klub z Old Trafford chce znaleźć rywala dla Rasmusa Hojlunda, który w Premier League pokazał spory potencjał. Ruben Amorim ma świadomość, że skuteczny środkowy napastnik to kluczowy element zespołu, by walczyć o najwyższe cele w Anglii. Jednym z kandydatów do wzmocnienia ataku jest Dusan Vlahović, z którym Juventus Turyn jest gotów rozstać się latem.

Według najnowszych doniesień Stara Dama oczekuje za 25-letniego reprezentanta Serbii około 20 milionów euro. Taka kwota wydaje się okazją, biorąc pod uwagę jakość i doświadczenie zawodnika. W minionym sezonie Vlahović zdobył 16 bramek i zanotował pięć asyst, mimo że nie zawsze miał pewne miejsce w podstawowej jedenastce.

Vlahović to nie tylko klasyczny napastnik, ale potrafi przytrzymać piłkę, grać tyłem do bramki i angażować partnerów z drugiej linii. Właśnie takich cech brakuje obecnie w ofensywie Manchesteru United. Serb mógłby dodać zespołowi nowy wymiar w ataku, a jego fizyczność i technika sprawiają, że Premier League może być środowiskiem, w którym w pełni rozwinie swój potencjał.

25-letni napastnik w styczniu 2022 roku zamienił Fiorentinę na Juventus za ponad 80 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że czas Serba w stolicy Piemontu dobiega końca. Jego umowa w Turynie obowiązuje do czerwca 2026 roku.