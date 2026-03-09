Casemiro po sezonie zmieni barwy klubowe. Manchester United chciałby, żeby to Bruno Guimaraes zastąpił swojego rodaka. Oferta za gwiazdę Newcastle United ma wynosić 80 milionów funtów - informuje "CaughtOffside".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Bruno Guimaraes celem transferowym Manchesteru United

Kontrakt Casemiro z Manchesterem United wygasa wraz z końcem sezonu. Strony długo negocjowały warunki nowej umowy, ale wszystko się posypało. Kilka tygodni temu Brazylijczyk ogłosił, że latem zmieni barwy klubowe. Czerwone Diabły nie zamierzają zbyt długo czekać i od pewnego czasu rozglądają się za następcą doświadczonego pomocnika. Lista życzeń jest naprawdę szeroka.

Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż angielski zespół wybrał już zawodnika, który idealnie zastąpiłby Casemiro. Jak się okazuje, jest to Bruno Guimaraes z Newcastle United. Czerwone Diabły za wszelką cenę chcą pozyskać tego środkowego pomocnika i już szykują ofertę transferową.

Manchester United ma ograniczone możliwości budżetowe, ale na transfer Bruno Guimaraesa jest gotowa przeznaczyć olbrzymią kwotę. Wspomniane źródło zaznacza, że oferta Czerwonych Diabłów ma wynosić około 80 milionów funtów. Czas pokaże, czy władze z St. James’s Park zgodzą się na odejście swojego gwiazdora za taką cenę.

Bruno Guimaraes w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk może się pochwalić znakomitymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.