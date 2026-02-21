Manchester United zaplanował kolejny transfer. Na radar Czerwonych Diabłów trafił Malick Thiaw. Jak się okazuje, zawodnik Newcastle United jest także celem Bayernu Monachium - przekazuje "Sports Boom".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Malick Thiaw celem Manchesteru United i Bayernu Monachium

Manchester United wreszcie powrócił na odpowiednie tory, na które tak bardzo czekali ich kibice. Duża w tym zasługa Michaela Carricka. Od momentu zatrudnienia Anglika na stanowisku trenera, Czerwone Diabły są zespołem nie do poznania. Pod skrzydłami nowego szkoleniowca drużyna odniosła cztery zwycięstwa, a także zaliczyła jeden remis.

Tymczasem Manchester United przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka. Czerwone Diabły mają już kandydata do transferu. Serwis „Sports Boom” przekazuje, że w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Malick Thiaw, który na co dzień reprezentuje barwy Newcastle United. Klub z Old Trafford jednak będzie miał poważnego konkurenta w walce o Niemca.

Wspomniane źródło zaznacza, że Malick Thiaw może trafić do innego giganta. Otóż niemiecki defensor znalazł się także na celowniku Bayernu Monachium. Manchester United zatem będzie musiał stoczyć walkę o ten transfer z mistrzem Niemiec. Rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Malick Thiaw w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Newcastle United. Niemiec ma bardzo dobre statystyki strzeleckie. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.