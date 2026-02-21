Manchester United ma rywala. Bayern też chce tego zawodnika

10:37, 21. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sports Boom

Manchester United zaplanował kolejny transfer. Na radar Czerwonych Diabłów trafił Malick Thiaw. Jak się okazuje, zawodnik Newcastle United jest także celem Bayernu Monachium - przekazuje "Sports Boom".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Malick Thiaw celem Manchesteru United i Bayernu Monachium

Manchester United wreszcie powrócił na odpowiednie tory, na które tak bardzo czekali ich kibice. Duża w tym zasługa Michaela Carricka. Od momentu zatrudnienia Anglika na stanowisku trenera, Czerwone Diabły są zespołem nie do poznania. Pod skrzydłami nowego szkoleniowca drużyna odniosła cztery zwycięstwa, a także zaliczyła jeden remis.

Tymczasem Manchester United przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka. Czerwone Diabły mają już kandydata do transferu. Serwis „Sports Boom” przekazuje, że w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Malick Thiaw, który na co dzień reprezentuje barwy Newcastle United. Klub z Old Trafford jednak będzie miał poważnego konkurenta w walce o Niemca.

Wspomniane źródło zaznacza, że Malick Thiaw może trafić do innego giganta. Otóż niemiecki defensor znalazł się także na celowniku Bayernu Monachium. Manchester United zatem będzie musiał stoczyć walkę o ten transfer z mistrzem Niemiec. Rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Malick Thiaw w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Newcastle United. Niemiec ma bardzo dobre statystyki strzeleckie. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź