Manchester United rywalizuje z Barceloną. Chodzi o transfer

19:28, 21. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Manchester United wkrótce zamierza stoczyć walkę z FC Barceloną o transfer. Czerwone Diabły wykazały właśnie zainteresowanie celem Dumy Katalonii - Danielem Munozem z Crystal Palace - donosi "Football Insider".

Ruben Amorim
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Daniel Munoz na radarze Manchesteru United

Manchester United ustabilizował swoją pozycję w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Rubena Amorima wrócili na dobrą ścieżkę, ale do ideału jeszcze im sporo brakuje. Czerwone Diabły znane są z tego, że nie próżnują podczas okienka transferowego. Nie innego ma być tym razem. Władze z Old Trafford planują zimą wybrać się na solidne zakupy.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „Football Insider”. Otóż Czerwone Diabły zamierzają rzucić wyzwanie FC Barcelonie. Zespół z Old Trafford zaczął interesować się zawodnikiem, który od dawna jest na celowniku Dumy Katalonii. A tym piłkarzem jest Daniel Munoz, który na co dzień reprezentuje barwy Crystal Palace.

Manchester United niekoniecznie jest zadowolony z obsady prawej strony defensywy. Najczęściej tę pozycję okupuje Amad Diallo. Iworyjczyk jednak zdecydowanie lepiej się czuje, grając bliżej bramki rywala. Czerwone Diabły zatem planują stoczyć walkę z FC Barceloną o Daniela Munoza. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje reprezentant Kolumbii.

Daniel Munoz w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Crystal Palace. W tym czasie kolumbijski defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.

