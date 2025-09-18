Manchester United pewny transferu. Kwota nie będzie problemem

Manchester United zabiegał tego lata o gwiazdę Brighton. Carlos Baleba nie wylądował na Old Trafford, ale do hitowego transferu może dojść w przyszłym roku - informuje "Daily Mirror".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Baleba drogi, ale Manchester United będzie na niego stać

Manchester United latem przebudował ofensywę, wydając na trzy transfery łącznie ponad 200 milionów euro. Na Old Trafford pojawił się również temat sprowadzenia nowego pomocnika. Kandydatem numer jeden szybko stał się Carlos Baleba, który pozytywnie zareagował na zainteresowanie krajowego giganta. Rozmowy w tej sprawie trwały, natomiast Brighton ostatecznie zdecydowało, że nie sprzeda swojej gwiazdy.

Czerwone Diabły nie wzmocniły drugiej linii, odkładając plany na przyszły rok. Celem wciąż pozostaje Baleba – środowisko uważa, że Brighton nie będzie już w stanie go zatrzymać i po tym sezonie dojdzie do hitowego transferu z jego udziałem. 21-latek musi oczywiście w kolejnych miesiącach potwierdzić, że warto na niego wydać kwotę przekraczającą 100 milionów euro, bowiem takie oczekiwania mają Mewy.

Z najnowszych raportów finansowych wynika, że Manchester United w przyszłym roku także będzie mógł mocno zainwestować na rynku transferowym. W klubie panuje optymizm dotyczący przyszłego transferu Baleby i jego finalizacji.

Manchester United ma na koncie wiele nieudanych i przepłaconych transferów, ale Baleba uchodzi za pożądane i potrzebne wzmocnienie drużyny. Brighton zażyczy sobie za niego ponad 100 milionów euro, co z pewnością nie odstraszy Czerwonych Diabłów.