Manchester United marzy o gwieździe. Dostał odpowiedź

fot. PA Images Na zdjęciu: Carlos Baleba

Baleba na Old Trafford najwcześniej latem. Brighton ma swoje cele

Manchester United tego lata zainteresował się transferem Carlosa Baleby. Z uwagi na wcześniejsze wydatki przekraczające 200 milionów euro, nie miał jednak wystarczających funduszy, aby spełnić finansowe oczekiwania Brighton. Gwiazdor pozostał więc w obecnym zespole, gdzie obecnie nie czuje się najlepiej. W mediach pojawiły się więc sugestie, że może on naciskać na władze klubu, aby te wystawiły go na sprzedaż już zimą, z zamiarem dołączenia właśnie na Old Trafford. Do tego transferu nie dojdzie jednak w trakcie sezonu.

Brighton kategorycznie odrzuca możliwość sprzedaży Baleby podczas zimowego okienka. Klub ma ambitne cele i chce powalczyć o udział w europejskich pucharach, a odejście pomocnika byłoby poważnym osłabieniem dla całego zespołu. Nie zmienia to faktu, że jego forma w ostatnich tygodniach pozostawia wiele do życzenia, a sztab szkoleniowy upatruje przyczyny właśnie w medialnym zamieszaniu.

Manchester United musi poczekać na Kameruńczyka przynajmniej do przyszłego lata. Wówczas zamierza przebudować środek pola, a ten pozostaje celem numer jeden. Brighton łatwo nie wypuści 21-latka, którego umowa obowiązuje do 2028 roku. Mówi się o wycenie przekraczającej 100 milionów euro.

Baleba gra dla Brighton od 2023 roku, kiedy to przeniósł się z Lille. Kosztował wówczas 27 milionów euro i mocno się od tego czasu rozwinął.