Ewentualne zwolnienie Rubena Amorima może sporo kosztować Man Utd

Manchester United w trakcie sezonu 2025/2026 nie rywalizuje w europejskich pucharach. Tym samym ekipa z Old Trafford mogła od pierwszej kolejki Premier League w pełni skupić się na walce o miejsce premiowane awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jak na razie jednak Czerwone Diabły rozczarowują. To sprawia, że niepewny swojej przyszłości jest trener Ruben Amorim. Tymczasem ciekawe informacje na ten temat podał „Daily Mail”.

Źródło ujawniło, że portugalski szkoleniowiec, który związał się z Man Utd dwuletnim kontraktem, ma w swojej umowie konkretne klauzule. Jedna z nich dotyczy odprawy. W przypadku zwolnienia przed 1 listopada 2025 roku Amorim może liczyć na 12 milionów funtów. Dodatkowe pieniądze mieliby również otrzymać członkowie sztabu szkoleniowego Portugalczyka.

W ostatnim czasie nie brakuje doniesień sugerujących, że Amorim może wkrótce stracić pracę. W mediach krąży już nawet lista kandydatów na jego następcę. Wśród wymienianych nazwisk znajdują się: Oliver Glasner, Gareth Southgate, Marco Silva, Andoni Iraola czy Mauricio Pochettino.

Tymczasem już w najbliższą sobotę na słynnym Old Trafford odbędzie się szlagier ligi angielskiej. Manchester United w roli gospodarza zmierzy się z Chelsea. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:30. W ostatniej potyczce między obiema ekipami górą byli The Blues, wygrywając jednym golem (1:0).

