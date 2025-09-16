Crystal Palace może stracić lidera. Dwaj potentaci już czekają

Marc Guehi to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników ostatnich miesięcy. Według informacji "The Mirror" dwaj giganci Premier League planują walkę o Anglika.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Liverpool i Manchester City będą rywalizować o reprezentanta Anglii

Marc Guehi obecnie broni barw Crystal Palace. W trakcie ostatniego okna transferowego w mediach nie brakowało spekulacji na temat jego przyszłości. Teraz nowe wieści dotyczące zawodnika przekazał „The Mirror”.

Dziennik podał, że Manchester City planuje konkurować z Liverpoolem o podpis Marca Guehiego. Do ewentualnego transferu miałoby dojść latem przyszłego roku, gdy wygasa aktualna umowa piłkarza i będzie on mógł związać się z dowolnym klubem jako wolny zawodnik.

Jasne jest, że chętnych na Anglika nie brakuje. Sam obrońca ma być jednak zdecydowany na kontynuowanie kariery w Premier League.

W tym sezonie Marc Guehi wystąpił dotychczas w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę. Jego rynkowa wartość szacowana jest na około 45 milionów euro.

Marc Guehi to środkowy obrońca, który w lipcu 2021 roku trafił do Crystal Palace z Chelsea. Wcześniej grał natomiast w Swansea City. Od marca 2022 roku regularnie występuje w reprezentacji Anglii. Jak na razie w drużynie narodowej rozegrał już 25 meczów i raz wpisał się na listę strzelców.

Aktualnie drużyna Marca Guehiego zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Premier League z sześcioma punktami na koncie. W najbliższy weekend Crystal Palace zmierzy się z West Hamem United.

