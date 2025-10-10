Liverpool wskazał priorytet transferowy. Szykuje się wielki hit

Liverpool wskazał główny cel transferowy na przyszły rok. Jak podaje "Daily Mail", mistrzowie Anglii chcą pozyskać Adama Whartona z Crystal Palace.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool znakomicie rozpoczął sezon w Premier League, wygrywając pięć pierwszych spotkań z rzędu. Kolejne porażki z Crystal Palace (1:2) i Chelsea (1:2) sprawiły jednak, że The Reds stracili fotel lidera na rzecz Arsenalu. Również w Lidze Mistrzów zespół Arne Slota zanotował niespodziewaną porażkę z Galatasaray (0:1).

Według „Daily Mail”, jednym z priorytetowych celów transferowych obecnych mistrzów Anglii na przyszły rok jest Adam Wharton, którego imponująca postawa w Crystal Palace przyciągnęła ogromną uwagę gigantów.

21-letni Anglik w ciągu ostatnich miesięcy wyrósł na kluczową postać środka pola swojego zespołu. Wharton dołączył do Crystal Palace w 2024 roku, a w swoim pierwszym sezonie zdobył z londyńskim klubem Puchar Ligi Angielskiej oraz Tarcze Wspólnoty.

Postępy Whartona śledzi również Real Madryt, który widzi w nim potencjalnego następcę Jude’a Bellinghama. Co ważne, o pomocnika pytają także Chelsea i Newcastle United. Liverpool konsekwentnie buduje drużynę zdolną do dominacji zarówno w Anglii, jak i w Europie.

Transfer Whartona mógłby wzmocnić środek pola Liverpoolu, a możliwość gry u boku Alexisa Mac Allistera czy Ryana Gravenbercha z pewnością przyspieszyłaby rozwój Anglika. Kontrakt wychowanka Blackburn Rovers na Selhurst Park obowiązuje do czerwca 2029 roku.