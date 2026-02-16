Manchester United już latem może pozbyć się zbędnego zawodnika. Czerwone Diabły w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z Besiktasem, który interesuje się Altayem Bayindirem - przekazuje "Sport Witness".

Chris Fryatt / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Besiktas pozyska Altaya Bayindira z Manchesteru United?

Manchester United w trakcie tego sezonu zdecydował się dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Postanowiono zakończyć współpracę z Rubenem Amorimem. Ten ruch okazał się w dziesiątkę, ponieważ Czerwone Diabły zatrudniły Michaela Carricka. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się znakomicie, a opiekun drużyny z Old Trafford zostałem nawet trenerem miesiąca w Premier League.

Tymczasem z obozu Manchesterem United napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „Sport Witness” zdradził, że Czerwone Diabły w letnim okienku transferowym mogą pozbyć się zbędnego zawodnika. A jest nim Altayr Bayindir. Anglicy pozostają w kontakcie z Besiktasem, który poważnie interesuje się bramkarzem.

Zawodnik Manchester United od miesięcy jest łączony z tureckim klubem, który poszukuje nowego bramkarza. Altay Bayindir z pewnością będzie piłkarzem łatwym do wyjęcia po sezonie. Cierpliwość do Turka powoli się kończy na Old Trafford. Golkiper w żadnym swoim występie nie udowodnił, że zasłużył na transfer do Premier League.

Altay Bayindir w trwającej kampanii rozegrał sześć spotkań między słupkami Manchesteru United. Turek nie ma na koncie czystego konta. We wszystkich rozegranych meczach wpuścił łącznie aż 11 goli.