Carrick nie widzi dla niego miejsca. Manchester United pozbędzie się balastu?

20:39, 16. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sport Witness

Manchester United już latem może pozbyć się zbędnego zawodnika. Czerwone Diabły w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z Besiktasem, który interesuje się Altayem Bayindirem - przekazuje "Sport Witness".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Chris Fryatt / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Besiktas pozyska Altaya Bayindira z Manchesteru United?

Manchester United w trakcie tego sezonu zdecydował się dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Postanowiono zakończyć współpracę z Rubenem Amorimem. Ten ruch okazał się w dziesiątkę, ponieważ Czerwone Diabły zatrudniły Michaela Carricka. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się znakomicie, a opiekun drużyny z Old Trafford zostałem nawet trenerem miesiąca w Premier League.

Tymczasem z obozu Manchesterem United napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Serwis „Sport Witness” zdradził, że Czerwone Diabły w letnim okienku transferowym mogą pozbyć się zbędnego zawodnika. A jest nim Altayr Bayindir. Anglicy pozostają w kontakcie z Besiktasem, który poważnie interesuje się bramkarzem.

Zawodnik Manchester United od miesięcy jest łączony z tureckim klubem, który poszukuje nowego bramkarza. Altay Bayindir z pewnością będzie piłkarzem łatwym do wyjęcia po sezonie. Cierpliwość do Turka powoli się kończy na Old Trafford. Golkiper w żadnym swoim występie nie udowodnił, że zasłużył na transfer do Premier League.

Altay Bayindir w trwającej kampanii rozegrał sześć spotkań między słupkami Manchesteru United. Turek nie ma na koncie czystego konta. We wszystkich rozegranych meczach wpuścił łącznie aż 11 goli.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź