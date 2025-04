Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne oraz Pep Guardiola

Bruno Guimaraes na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City w letnim okienku transferowym może przejść dość sporą przebudowę. Podopieczni Pepa Guardioli rozgrywają bardzo słaby sezon, przez co władze kluby planują dokonać zmian. Jednym z zawodników, który opuści Etihad Stadium jest Kevin De Bruyne. Doświadczony Belg już oficjalnie poinformował, że to jego ostatnie miesiące w zespole The Citizens.

Tymczasem najnowsze informacje transferowe z obozu Manchesteru City przekazuje „UOL Esporte”. Otóż The Citizens wytypowali już odpowiedniego zawodnika, który może zastąpić Kevina De Bruyne. Wybór obecnych mistrzów Anglii padł na Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Właśnie takiego pomocnika, jak Brazylijczyk, potrzebuje w swoim zespole Pep Guardiola.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Transfer Bruno Guimaraesa jednak będzie trudny do zrealizowania dla Manchesteru City. Newcastle United bowiem nie zamierza się rozstawać ze swoim gwiazdorem. Przekonać zatem ich może jedynie kosmiczna oferta transferowa. The Citizens jak najbardziej są w stanie wyłożyć ogromną sumę na stół.

Bruno Guimaraes w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Brazylii może się pochwalić całkiem dobrymi statystykami jak na pomocnika. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć osiem asyst.