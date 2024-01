Man City nie przejmuje się się plotkami na temat Haalanda

Według Mundo Deportivo Manchester City zachowuje spokój i nie przejmuje się plotkami łączącymi Erlinga Haalanda z transferem do Realu Madryt. Obywatele wierzą, że taki scenariusz ziści się jak najpóźniej.

IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man CIty nie przejmuje się plotkami odnośnie przyszłości Haalanda

Norweg nieustanie jest łączony z transferem do Realu Madryt

Obywatele próbują namówić napastnika do podpisania nowej umowy

W ostatnich dniach znów rozgorzały spekulacje na temat transferu Erlinga Haalanda do Realu Madryt. Norweg już od wielu miesięcy jest łączony z przenosinami do drużyny Królewskich.

Jak donosi Mundo Deportivo, Manchester City zachowuje spokój wobec ostatnich spekulacji i nie przejmuje się nimi. The Citizens próbują nakłonić Haalanda do nowej umowy, która uczyniłaby go najlepiej opłacanym zawodnikiem w Premier League, aby odeprzeć zainteresowanie Realu Madryt.

Hiszpańscy dziennikarze dodają również, że Haaland ma ambicje, aby pewnego dnia zagrać w Hiszpanii, a Manchester City zdaje sobie z tego sprawę. Obywatele wierzą jednak, że taki dzień nadejdzie bardzo późno.

