IMAGO / Thierry Breton Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kontrakt Mbappe z PSG wygasa po sezonie

Francuz stale jest łączony z odejściem z klubu

W grze o transfer napastnika pozostaje Liverpool

Mbappe wciąż na liście życzeń Liverpoolu

W ostatnich dniach znów wiele mówi się o przyszłości Kyliana Mbappe. Jego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa w czerwcu tego roku, a od stycznia gwiazdor może negocjować warunki kontraktu z nowym klubem.

Choć obie strony pozostają spokojne w temacie przyszłości Mbappe to media nieustanie łączą go z transferem do Realu Madryt. W zasadzie nie ma dnia, by w prasie nie pojawiła się nowa informacja na ten temat.

Tymczasem według L’Equipe sytuacji Mbappe stale przygląda się Liverpool. The Reds byli już łączeni z napastnikiem w ostatnich miesiącach i nadal są zainteresowani jego transferem. Choć pozostają nieco z boku tych spekulacji to nie można lekceważyć ich w walce o sprowadzenie Francuza.

