Tottenham szykuje ofensywne wzmocnienie. Na radarze perełka z Man City

Tottenham Hotspur tego lata ma zamiar wzmocnić się w ofensywie. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące planów The Spurs przekazał na platformie X dziennikarz Matteo Moretto.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham planuje ruszyć po Savinho z Manchesteru City

Tottenham Hotspur chce namieszać w trakcie sezonu 2025/2026 w czołówce ligi angielskiej. W tym celu do klubu został sprowadzony Thomas Frank, który zastąpił Ange Postecoglou. Interesujące informacje na temat konkretnego planu transferowego ujawnił z kolei dziennikarz Matteo Moretto.

Znany insider poinformował, że władze Tottenhamu prowadzą rozmowy z Manchesterem City w sprawie transferu Savinho. 21-letni skrzydłowy z Brazylii jest gotów zmienić klub, jeśli strony dojdą do porozumienia.

Savinho to 13-krotny reprezentant Brazylii, który w drużynie narodowej zdobył jedną bramkę. Aktualnie ma kontrakt z klubem z Etihad Stadium ważny do końca czerwca 2029 roku. Piłkarz trafił do Manchesteru City w lipcu ubiegłego roku z Troyes za 25 milionów euro. Obecnie jego rynkowa wartość jest około dwukrotnie wyższa.

W minionym sezonie Savinho rozegrał łącznie 48 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył 13 asyst. Wystąpił też w trzech meczach Klubowych Mistrzostw Świata, notując jednego gola oraz jedno kluczowe podanie.

Exclusiva. El Tottenham, a por Savinho.



Ya hay una negociación en curso entre el Tottenham y el Manchester City.



El futbolista brasileño daría luz verde sobre un posible traspaso si todo se arregla entre clubes. pic.twitter.com/A4w5Z2oV6a — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 10, 2025

Jeżeli transfer Brazylijczyka do londyńskiej ekipy doszedłby do skutku, o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Brennanem Johnsonem czy Mohammedem Kudusem.

