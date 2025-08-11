Tottenham szykuje ofensywne wzmocnienie. Na radarze perełka z Man City

07:49, 11. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Matteo Moretto (X)

Tottenham Hotspur tego lata ma zamiar wzmocnić się w ofensywie. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące planów The Spurs przekazał na platformie X dziennikarz Matteo Moretto.

Thomas Frank
fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham planuje ruszyć po Savinho z Manchesteru City

Tottenham Hotspur chce namieszać w trakcie sezonu 2025/2026 w czołówce ligi angielskiej. W tym celu do klubu został sprowadzony Thomas Frank, który zastąpił Ange Postecoglou. Interesujące informacje na temat konkretnego planu transferowego ujawnił z kolei dziennikarz Matteo Moretto.

Znany insider poinformował, że władze Tottenhamu prowadzą rozmowy z Manchesterem City w sprawie transferu Savinho. 21-letni skrzydłowy z Brazylii jest gotów zmienić klub, jeśli strony dojdą do porozumienia.

Savinho to 13-krotny reprezentant Brazylii, który w drużynie narodowej zdobył jedną bramkę. Aktualnie ma kontrakt z klubem z Etihad Stadium ważny do końca czerwca 2029 roku. Piłkarz trafił do Manchesteru City w lipcu ubiegłego roku z Troyes za 25 milionów euro. Obecnie jego rynkowa wartość jest około dwukrotnie wyższa.

W minionym sezonie Savinho rozegrał łącznie 48 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył 13 asyst. Wystąpił też w trzech meczach Klubowych Mistrzostw Świata, notując jednego gola oraz jedno kluczowe podanie.

Jeżeli transfer Brazylijczyka do londyńskiej ekipy doszedłby do skutku, o miejsce w składzie rywalizowałby m.in. z Brennanem Johnsonem czy Mohammedem Kudusem.

