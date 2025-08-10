Van Dijk skomentował zmiany kadrowe w Liverpoolu

Liverpool w trakcie okna transferowego przeszedł poważne zmiany kadrowe. Tymczasem po niedzielnym meczu z Crystal Palace o potrzebie wzmocnień wypowiedział się Virgil van Dijk.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Virgil Van Dijk

Virgil van Dijk liczy na wzmocnienia w ofensywie

Liverpool nie zaliczył udanego niedzielnego popołudnia. Zespół prowadzony przez Arne Slota przegrał z Crystal Palace mecz o Tarczę Wspólnoty. W regulaminowym czasie gry padł remis (2:2), a w serii rzutów karnych lepsi o jedno trafienie okazali się gracze Orłów (3:2). Po zakończeniu rywalizacji do zmian w kadrze odniósł się obrońca The Reds.

– Właśnie straciliśmy Darwina Nuneza, który odszedł do Arabii Saudyjskiej. Ponadto pożegnaliśmy Luisa Diaza, który zdecydował się na grę w Bayernie Monachium – powiedział Virgil van Dijk, cytowany przez talkSPORT.

– Myślę, że zawsze jest miejsce na wzmocnienia w ofensywie, więc zobaczymy, co przyniesie jeszcze okno transferowe pod względem równowagi w składzie – dodał doświadczony defensor.

Liverpool tego lata przeprowadził już kilka transferów. Do drużyny trafili m.in. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong i Armin Pecsi.

Już za tydzień The Reds rozpoczną rywalizację w Premier League. W pierwszej kolejce Liverpool podejmie Bournemouth. Spotkanie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 21:00. Zespół z Anfield wygrał wszystkie pięć ostatnich starć z „Wisienkami”. Bournemouth po raz ostatni pokonało Liverpool w marcu 2023 roku, niedługo po historycznej porażce 0:9 z sierpnia 2022 roku.

Czytaj więcej: Liverpool przegrał z Crystal Palace. Arne Slot zdradził, co martwi go najbardziej