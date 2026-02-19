Man City szykuje transfer prawego obrońcy. Gigant przygotowuje ofertę

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento w orbicie zainteresowań Manchesteru City

Manchester City wygrał trzy z czterech ostatnich spotkań w Premier League i zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli. Do liderującego Arsenalu traci pięć punktów. The Citizens” awansowali również do 5. rundy Pucharu Anglii po zwycięstwie nad czwartoligowym Salford City (2:0) na Etihad Stadium.

W trakcie sezonu Pep Guardiola często korzysta z pomocnika Matheusa Nunesa na pozycji prawego obrońcy, co pokazało brak naturalnego zawodnika na tej flance. W letnim oknie transferowym włodarze klubu zamierzają ruszyć po Tino Livramento z Newcastle United.

23-letni zawodnik ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Nadchodzące miesiące mogą być dla klubu ostatnią okazją, by uzyskać wysoką kwotę transferową. Jego umiejętność aktywnego atakowania bocznych sektorów boiska przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny w grze pozycyjnej mogłaby idealnie wpasować się w strategię Guardioli.

W Newcastle wciąż mają nadzieję na przedłużenie kontraktu wychowanka Chelsea, który w obecnym sezonie rozegrał 19 meczów i zaliczył jedną asystę. Brak porozumienia stwarza jednak przestrzeń dla zainteresowania ze strony innych klubów. Jeśli negocjacje z Manchesterem City nabiorą tempa, Newcastle prawdopodobnie zażąda wysokiej kwoty za swojego obrońcę. Trzykrotny reprezentant Anglii występuje w drużynie z St. James Park od sierpnia 2023 roku.