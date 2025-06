Manchester City lada moment może ogłosić kolejny transfer. The Citizens uzgodnili już warunki przyjścia Sverre Nypana z Rosenborga. Tym samym udało im się pokonać konkurencję ze strony Arsenalu - podaje "The Athletic".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Sverre Nypan zostanie zawodnikiem Manchesteru City

Manchester City bardzo aktywnie pracuje jeszcze przed letnim okienkiem transferowym. The Citizens dopięli już przyjścia m.in. Rayana Cherkiego oraz Tijjaniego Reijndersa. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę ma za sobą bardzo słaby sezon, przez co władze klubu bardzo szybko zabrały się do pracy. Możemy być pewni, że to nie koniec przyjść na Etihad Stadium.

Jak się okazuje, Manchester City dopiął już kolejny letni transfer. Popularni Obywatele bowiem uzgodnili warunki przeprowadzki Sverre Nypana. Utalentowany Norweg lada moment opuści Rosenborg i zostanie podopiecznym Pepa Guardioli. Wiele się jednak mówi, że 18-latek zostanie natychmiastowo wypożyczony, aby łapał doświadczenie.

Manchester City tym samym wygrał niezwykle trudną rywalizację o Sverre Nypana. Norweski zawodnik był również celem transferowym Arsenalu. Kanonierzy od wielu tygodni walczyli o przyjście 18-latka. Jednak ostatecznie to władze z Etihad Stadium przekonali pomocnika do przeprowadzki.

Sverre Nypan jest jednym z największych talentów Rosenborga w ostatnich latach. Młodzieżowy reprezentant Norwegii dotychczas rozegrał 70 spotkań w ich seniorskich barwach. Pomocnik może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także 11 asyst.