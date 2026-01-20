Manchester City straci obrońcę. Gigant już podjął decyzję

fot. BSR Agency Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter znalazł nowego lidera defensywy. Wykupi go z Man City

Manuel Akanji podczas trzyletniego pobytu w Manchesterze City miewał różne okresy – niekiedy stanowił o sile defensywy ekipy Pepa Guardioli, by potem przesiadywać głównie na ławce rezerwowych. Na starcie obecnego sezonu stało się jasne, że menedżer woli korzystać z innych zawodników, więc Szwajcar postanowił zmienić otoczenie. Obywatele nie stali mu na drodze i wyrazili zgodę na transfer. Po piłkarza zgłosił się Inter Mediolan, który wynegocjował roczne wypożyczenie z późniejszą opcją wykupu.

We Włoszech Akanji z miejsca stał się czołową postacią zespołu. Na ten moment ma w dorobku 25 występów – opuścił wyłącznie mecze w Pucharze oraz Superpucharze Włoch, notując komplet spotkań od pierwszej minuty w Serie A i tylko trzy razy wchodząc z ławki rezerwowych w Lidze Mistrzów. To potwierdza, jak ważny jest dla Nerrazzurich.

Sam Akanji z dużym optymizmem wypowiadał się w temacie pozostania w Interze na dłużej. Jest przekonany, że to dla niego odpowiednie miejsce. Klub również nie ma wątpliwości i zrobi wszystko, aby ta współpraca była kontynuowana. Fabrizio Romano potwierdza, że Inter planuje wykupić Szwajcara z Manchesteru City za 15 milionów euro. Uważa się tę kwotę za promocyjną, biorąc pod uwagę realia dzisiejszego rynku.