Manchester City skreślił wielką gwiazdę. Nie przedłuży umowy

Manchester City szykuje kolejne głośne rozstanie. Wraz z końcem sezonu z Etihad Stadium ma się pożegnać Bernardo Silva. Rozmowy w sprawie jego nowej umowy nie są prowadzone - potwierdza Matteo Moretto.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Bernardo Silva i Pep Guardiola

Silva opuści Manchester City. Koniec pięknej przygody

Manchester City już w zeszłym roku zapoczątkował kadrową rewolucję, żegnając kilku piłkarzy, którzy przez wiele sezonów stanowili o jego sile. Mowa tu chociażby o Kevinie De Bruyne czy Edersonie. Teraz zamierza kontynuować swoje działania, bowiem wszystko wskazuje na to, że wkrótce Etihad Stadium opuści Bernardo Silva.

31-latek wciąż jest ważna postacią w ekipie Pepa Guardioli, ale jego przyszłość zdaje się być przesądzona. Matteo Moretto potwierdził, że strony nie prowadzą rozmów w sprawie przedłużenia jego umowy. Ta wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Od miesięcy Silva jest łączony ze zmianą otoczenia. Manchester City zdecydował, że nie będzie kontynuował tej współpracy, nawet mimo wciąż wysokiej klasy piłkarskiej Portugalczyka. Latem dołączy do nowego klubu w ramach wolnego transferu. To duża rynkowa okazja i z pewnością nie zabraknie zainteresowanych.

Se espera que Bernardo Silva abandone el Manchester City en junio como agente libre.



No hay negociaciones en curso para renovar su contrato. pic.twitter.com/2yZrR2c1ub — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 7, 2026

O transferze Silvy swego czasu myślała Barcelona. Również w ciągu ostatnich tygodni ten temat przewijał się w mediach. Czy faktycznie po niego sięgnie, gdy może to zrobić w ramach transakcji bezgotówkowej? Zarząd dopiero podejmie decyzje dotyczące wzmocnień pod kątem przyszłego sezonu, ale Portugalczyk na pewno jest poważnym kandydatem do gry w Dumie Katalonii.