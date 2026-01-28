Man City rozstanie się z pomocnikiem. Transfer na ostatniej prostej

Oscar Bobb przenosi się do Fulham
Manchester City zimą sprowadził Antoine’a Semenyo z AFC Bournemouth za 72 miliony euro. Ghańczyk błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowych barwach i w czterech rozegranych meczach strzelił trzy gole. Transfer 26-letniego skrzydłowego oznacza, że Oscar Bobb wkrótce opuści drużynę Pepa Guardioli.
22-letni Norweg w bieżącym sezonie był głębokim rezerwowym w zespole The Citizens. Łącznie rozegrał 15 spotkań i zanotował jedną asystę. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach skrzydłowy przeniesie się do Fulham. Londyński klub aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli Premier League.
Fabrizio Romano ujawnia, że Bobb trafi na Craven Cottage na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transferu wynosi 27 milionów funtów, a Manchester City zabezpieczył sobie 20 proc. klauzulę odsprzedaży. Przed podpisaniem umowy Bobb przejdzie standardowe badania medyczne, będące ostatnim krokiem przed oficjalnym ogłoszeniem transferu przez Fulham.
Norweg dołączył do Manchesteru City w 2019 roku z Valerengi. W barwach angielskiego giganta rozegrał łącznie 47 meczów, w których zdobył trzy bramki. Dla reprezentanta Norwegii przeprowadzka na Craven Cottage będzie szansą na regularne występy i odbudowanie formy w drugiej części sezonu Premier League.