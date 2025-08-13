Manchester City wykazuje zainteresowanie Rodrygo z Realu Madryt. Jak się okazuje, Anglicy znaleźli alternatywę dla Brazylijczyka. Na ich radar trafił Maghnes Akliouche z AS Monaco - donosi Florian Plettenberg ze "Sky".

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Maghnes Akliouche wzbudził zainteresowanie Manchesteru City

Manchester City już w sobotę rozegra swój pierwszy mecz w sezonie 2025/26 rozgrywek Premier League. Tego dnia podopieczni Pepa Guardioli podejmą na wyjeździe Wolverhampton Wanderers. Postawa The Citizens jest wielką niewiadomą. Klub przeszedł gruntowną przebudowę podczas letniego okienka i okazuje się, że może nie być to koniec ich wzmocnień.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru City przekazuje Florian Plettenberg ze „Sky”. Dotychczas The Citizens poważnie interesowali się Rodrygo z Realu Madryt. Jak się jednak okazuje, władze z Etihad Stadium znaleźli alternatywę dla Brazylijczyka. Na celowniku angielskiego zespołu znalazł się Maghnes Akliouche, który na co dzień reprezentuje barwy AS Monaco.

Transfer utalentowanego Francuza nie będzie tak prosty do zrealizowania. Zawodnik wzbudza bowiem olbrzymie zainteresowanie. AS Monaco natomiast zażyczyło sobie sporych pieniędzy za swojego gwiazdora. Zespół z Ligue 1 oczekuje aż 75 milionów euro. Czas pokaże, czy 23-latek trafi do drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę.

Maghnes Akliouche w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania w barwach AS Monaco. W tym czasie francuski piłkarz zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także 12 asyst.