Rodrygo jednak odejdzie z Realu? Wraca temat przenosin do giganta

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Manchester City ponownie zainteresował się Rodrygo

Przyszłość Rodrygo w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Brazylijski skrzydłowy, mimo ważnego do 30 czerwca 2028 roku kontraktu, może wkrótce opuścić stolicę Hiszpanii. Według hiszpańskich mediów Królewscy są skłonni wysłuchać ofert za swojego zawodnika, jednak oczekują kwoty w wysokości około 100 milionów euro. Taka suma zapewne przekonałaby stołeczny klub do sprzedaży 24-letniego gwiazdora, który w ostatnich latach przyczynił się do wielu sukcesów osiągniętych przez ekipę Los Blancos.

W poprzednich tygodniach Rodrygo był łączony przede wszystkim z Arsenalem oraz Tottenhamem Hotspur, które widziały w nim potencjalne wzmocnienie ofensywy. Jak informuje Fabrizio Romano, do gry o podpis Brazylijczyka ponownie wkroczył Manchester City. Klub z Etihad Stadium od kilku lat monitoruje sytuację skrzydłowego, a Pep Guardiola postrzega go jako zawodnika idealnie pasującego do swojej filozofii gry. Według włoskiego dziennikarza 10-krotni mistrzowie Premier League nie wykluczają złożenia propozycji.

Rodrygo trafił do Realu Madryt w 2019 roku z Santosu za około 45 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał ponad 270 spotkań w barwach zespołu Królewskich, zdobywając liczne trofea, w tym dwie Ligi Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii. 33-krotny reprezentant Brazylii wielokrotnie pomagał swojej drużynie w kluczowych momentach, zapisując się w pamięci kibiców, szczególnie dzięki bramkom w fazach pucharowych Champions League. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia filigranowego atakującego na dokładnie 90 milionów euro.