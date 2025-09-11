Man City przyspiesza rozmowy z gwiazdą. Jasny priorytet klubu

Manchester City przyspiesza rozmowy z Rodrim w sprawie nowej umowy. Według "TBR Football", klub ma nadzieję na sfinalizowanie negocjacji przed styczniowym oknem transferowym.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nowy kontrakt Rodriego priorytetem Manchesteru City

Manchester City planuje przyspieszyć negocjacje z Rodrim w sprawie nowego kontraktu, tuż po zamknięciu letniego okna transferowego. Latem Pep Guardiola wzmocnił linię pomocy, sprowadzając Tijjaniego Reijndersa z Milanu i Rayana Cherkiego z Lyonu. Gigant stracił również kluczowych zawodników – Ilkaya Gundogana i Kevina De Bruyne. W tym kontekście zabezpieczenie przyszłości zdobywcy Złotej Piłki stało się priorytetem.

W klubie obowiązki dyrektora sportowego przejął Hugo Viana, który latem zastąpił Txikiego Begiristaina. Viana nadzoruje przebudowę zespołu, w ramach której klub opuścił także Ederson, a między innymi Gianluigi Donnarumma dołączył z PSG.

Według Graeme’a Baileya z „TBR Football”, rozmowy o nowym kontrakcie Rodriego trwają od niemal roku, ale plan zakładał ich przyspieszenie po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego. Celem jest przede wszystkim zabezpieczenie hiszpańskiego pomocnika przed ewentualnym zainteresowaniem Realu Madryt, które od dawna pojawia się w hiszpańskich mediach.

Obecna umowa Rodriego obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale zarówno klub, jak i zawodnik są przekonani, że podpisanie nowego kontraktu nie powinno stanowić problemu. Gigant z Premier League postrzega przedłużenie kontraktu z Rodrim jako strategiczny krok w budowaniu składu na kolejne sezony.

Rodri trafił na Etihad Stadium w 2019 roku z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii rozegrał dotychczas 267 meczów, w których zdobył 22 bramki.