Rodri zwleka z decyzją. Padła możliwa data transferu do Realu Madryt

Manchester City zaoferował Rodriemu przedłużenie kontraktu, ale piłkarz nie spieszy się z decyzją - poinformował AS. Piłkarzem nieustannie interesuje się Real Madryt.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri czeka na transfer do Realu Madryt?

Manchester City chce jak najszybciej zatrzymać Rodriego. Obywatele oferują mu nowy kontrakt do 2029 roku z pensją na poziomie europejskiej czołówki. Hiszpan na razie jednak nie spieszy się z decyzją. To wywołało niepokój w klubie, ponieważ w grze wciąż pozostaje Real Madryt, który widzi w kapitanie reprezentacji Hiszpanii idealnego następcę Toniego Kroosa i Luki Modricia.

Obecna umowa 29-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku. W City liczą, że przedłużenie nastąpi szybko, zwłaszcza po odejściu Kevina De Bruyne do Napoli, które zwolniło miejsce w klubowej hierarchii płac. Nowy kontrakt uczyniłby Rodriego drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem drużyny.

Mimo to niewykluczone, że pomocnik podejmie decyzję o swojej przyszłości dopiero po mistrzostwach świata w 2026 roku. Wówczas mogłoby dojść do transferu.

Guardiola traktuje Rodriego jako kluczowy element swojej układanki. W poprzednim sezonie, gdy Hiszpan pauzował z powodu urazu kolana, wyniki City wyraźnie spadły. Dlatego w klubie nie wyobrażają sobie kolejnego sezonu bez niego i są gotowi zrobić wszystko, by odsunąć zainteresowanie Realu Madryt.

Rodri trafił do Manchesteru w 2019 roku z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Szybko udowodnił swoją wartość i stał się jednym z najlepszych defensywnych pomocników świata. Jeśli jednak do 2026 roku nie podpisze nowej umowy, City będzie zmuszone rozważyć sprzedaż, aby uniknąć odejścia zawodnika za darmo.