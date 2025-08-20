Man City pozbywa się zawodnika. Piłkarz już po testach medycznych

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Claudio Echeverri blisko przenosin do Niemiec

Manchester City w letnim oknie transferowym porządkuje kadrę. Po odejściu Kevina De Bruyne, menedżer Pep Guardiola postarał się o wzmocnienie środka pola i pozyskał Tijaniego Reijndersa z Milanu. Holender w swoim debiucie w Premier League przeciwko Wolverhampton pokazał, że może stać się znaczącym ogniwem The Citizens. Holender zdobył bramkę i zanotował asystę, czym wprawił kibiców w optymistyczny nastrój na start.

Wkrótce angielski gigant pozbędzie się Claudio Echeverriego. Argentyńczyk jest o krok od transferu do Bayeru Leverkusen, gdzie ma zastąpić Floriana Wirtza, który latem przeniósł się do Liverpoolu. W środę dziennikarz Florian Plettenberg ujawnił, że 19-letni pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne przed przeprowadzką do wicemistrzów Niemiec.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transfer Echeverriego będzie miał formę wypożyczenia, bez opcji wykupu. Celem jest, by młody zawodnik mógł zebrać doświadczenie w Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów, a następnie wrócić do Manchesteru City. Dotychczas w barwach The Citizens Argentyńczyk rozegrał trzy spotkania i zdobył jedną bramkę.

🚨🩺 Claudio #Echeverri has successfully passed his medical. He’s now a new player for @bayer04fussball. 🇦🇷 https://t.co/0tDqCU7bNp — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 20, 2025

Erik ten Hag od dłuższego czasu poszukiwał solidnego pomocnika do środka pola. Wypożyczenie Echeverriego do Bundesligi daje Manchesterowi City możliwość dalszego rozwoju młodego zawodnika. Wychowanek River Plate ma ważną umowę na Etihad Stadium do czerwca 2028 roku.