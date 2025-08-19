Bayer Leverkusen wybrał następcę Wirtza. Man City oddał im wielki talent

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Claudio Echeverri zostanie wypożyczony do Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen po zakończeniu ostatniego sezonu został bez trenera oraz najważniejszych zawodników. Xabi Alonso przeniósł się do Realu Madryt. Natomiast dwie gwiazdy, czyli Florian Wirtz i Jeremie Frimpong zostali sprzedani do Liverpoolu. Aptekarze musieli postawić na rewolucję, zatrudniając nowego szkoleniowca i sprowadzając kilku nowych zawodników.

Wiadomo już, kto wejdzie w buty Floriana Wirtza i zajmie jego miejsce w wyjściowej jedenastce. Z informacji, które przekazał Fabrizio Romano wynika, że Bayer Leverkusen doszedł do porozumienia z Manchesterem City ws. wypożyczenia Claudio Echeverriego.

W umowie pomiędzy klubami nie znalazła się klauzula wykupu. Oznacza to, że Argentyńczyk spędzi w Bundeslidze tylko jeden sezon. Trudno się temu dziwić, ponieważ ofensywny pomocnik uważany jest za wielki talent. Z racji tego, że w zespole Obywateli nie może liczyć na regularną grę, wypożyczenie jest idealną okazją, aby zebrać większą liczbą minut i doświadczenie na najwyższym poziomie. Podczas pobytu 19-latka w Leverkusen połowę wynagrodzenia piłkarza pokrywać będzie niemiecki klub.

We wtorek wieczorem Echeverri przejdzie badania medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bezpośrednio po nich podpisze kontrakt z Bayerem Leverkusen. Manchester City w styczniu 2024 roku zapłacił za niego 18,5 miliona euro. Mimo to w drużynie Pepa Guardiola zdołał rozegrać tylko 3 mecze, w których zdobył jedną bramkę.