Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025

Manchester City zdominował walkę o mistrzostwo Anglii w ostatniej dekadzie Premier League. Popularni Obywatele stracili jednak ostatnio tytuł na rzecz rywala z Anfield. Pep Guardiola i klubowi działacze zdecydowali, że to odpowiednia okazja na domknięcie odmłodzenia kadry. Tego lata Etihad Stadium opuściły klubowe legendy na czele z Kevinem De Bruyne oraz Ilkay’em Gundoganem. Był to też czas rozstania z Edersoenm i Jackiem Grealishem (wypożyczenie). W miejsce zasłużonych zawodników sprowadzono nowe twarze.

Manchester City – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Tijjani Reijnders AC Milan 55 mln euro Rayan Ait-Nouri Wolverhampton Wanderers 36,8 mln euro Rayan Cherki Olympique Lyon 36,5 mln euro James Trafford Burnley FC 31,2 mln euro Gianluigi Donnarumma PSG 30 mln euro Sverre Nypan Rosenborg BK 15 mln euro Marcus Bettinelli Chelsea FC 2,4 mln euro

Manchester City – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu James McAtee Nottingham Forest 25,5 mln euro Yan Couto Borussia Dortmund 20 mln euro (wykup) Maximo Perrone Como 1907 13 mln euro (wykup) Ederson Fenerbahce 11 mln euro Manuel Akanji Inter Mediolan wypożyczenie (1 mln euro) Kevin De Bruyne SSC Napoli bez odstępnego Ilkay Gundogan Galatasaray Stambuł bez odstępnego Kyle Walker Burnley FC nie ujawniono Vitor Reis Girona FC wypożyczenie Jack Grealish Everton FC wypożyczenie Josh Wilson-Esbrand Radomiak Radom wypożyczenie Claudio Echeverri Bayer Leverkusen wypożyczenie Sverre Nypan Middlesbrough FC wypożyczenie Juma Bah OGC Nice wypożyczenie Issa Kabore Wrexham AFC wypożyczenie Scott Carson bez klubu bez odstępnego

Manchester City poczynił konkretne wzmocnienia

Pep Guardiola specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności swoich podopiecznych. Hiszpan już teraz może być szczęśliwy z zagrań, którymi zachwyca kibiców Ryan Cherki. 22-letni Francuz miał trochę problemów ze zdrowiem, ale i tak zdążył już odcisnąć piętno na zespole (trzy trafienia i sześć asyst).

Przyzwoite liczby zalicza także Tijjani Reijnders, który ma być liderem środka pola. Holender podobnie jak podczas pobytu w Milanie, jest aktywny w ofensywie i może pochwalić się pięcioma asystami. Na premierowe ostatnie podanie przy golu czeka Gianluigi Donnarumma. Włoch skupia się na pilnowaniu dostępu do bramki, ale jego poprzedni na Etihad Stadium (Ederson) pokazał, że nawet bramkarz może być cennym wsparciem dla zespołu w ataku. Walkę o skład przegrywa natomiast lewy defensor, Rayan Aït-Nouri. Ten zakup póki co był najmniej udany.

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

Manchester City nie oszczędza pieniędzy, gdy potrzebuje wzmocnić skład. Pep Guardiola może liczyć na wsparcie klubu w kwestii transferów. Stąd pojawiają się informacje, że Obywatele zainteresowani są chociażby piłkarzem Realu Madryt. Manchester City poluje też na krajowym podwórku. Tam musi się jednak zmagać z konkurencją ligowych rywali, między innymi ze strony Liverpoolu. Kluby te walczą bowiem o tego samego zawodnika, o czym pisaliśmy TUTAJ.