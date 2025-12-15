Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025
Manchester City zdominował walkę o mistrzostwo Anglii w ostatniej dekadzie Premier League. Popularni Obywatele stracili jednak ostatnio tytuł na rzecz rywala z Anfield. Pep Guardiola i klubowi działacze zdecydowali, że to odpowiednia okazja na domknięcie odmłodzenia kadry. Tego lata Etihad Stadium opuściły klubowe legendy na czele z Kevinem De Bruyne oraz Ilkay’em Gundoganem. Był to też czas rozstania z Edersoenm i Jackiem Grealishem (wypożyczenie). W miejsce zasłużonych zawodników sprowadzono nowe twarze.
Manchester City – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Tijjani Reijnders
|AC Milan
|55 mln euro
|Rayan Ait-Nouri
|Wolverhampton Wanderers
|36,8 mln euro
|Rayan Cherki
|Olympique Lyon
|36,5 mln euro
|James Trafford
|Burnley FC
|31,2 mln euro
|Gianluigi Donnarumma
|PSG
|30 mln euro
|Sverre Nypan
|Rosenborg BK
|15 mln euro
|Marcus Bettinelli
|Chelsea FC
|2,4 mln euro
Manchester City – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Kwota transferu
|James McAtee
|Nottingham Forest
|25,5 mln euro
|Yan Couto
|Borussia Dortmund
|20 mln euro (wykup)
|Maximo Perrone
|Como 1907
|13 mln euro (wykup)
|Ederson
|Fenerbahce
|11 mln euro
|Manuel Akanji
|Inter Mediolan
|wypożyczenie (1 mln euro)
|Kevin De Bruyne
|SSC Napoli
|bez odstępnego
|Ilkay Gundogan
|Galatasaray Stambuł
|bez odstępnego
|Kyle Walker
|Burnley FC
|nie ujawniono
|Vitor Reis
|Girona FC
|wypożyczenie
|Jack Grealish
|Everton FC
|wypożyczenie
|Josh Wilson-Esbrand
|Radomiak Radom
|wypożyczenie
|Claudio Echeverri
|Bayer Leverkusen
|wypożyczenie
|Sverre Nypan
|Middlesbrough FC
|wypożyczenie
|Juma Bah
|OGC Nice
|wypożyczenie
|Issa Kabore
|Wrexham AFC
|wypożyczenie
|Scott Carson
|bez klubu
|bez odstępnego
Manchester City poczynił konkretne wzmocnienia
Pep Guardiola specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności swoich podopiecznych. Hiszpan już teraz może być szczęśliwy z zagrań, którymi zachwyca kibiców Ryan Cherki. 22-letni Francuz miał trochę problemów ze zdrowiem, ale i tak zdążył już odcisnąć piętno na zespole (trzy trafienia i sześć asyst).
Przyzwoite liczby zalicza także Tijjani Reijnders, który ma być liderem środka pola. Holender podobnie jak podczas pobytu w Milanie, jest aktywny w ofensywie i może pochwalić się pięcioma asystami. Na premierowe ostatnie podanie przy golu czeka Gianluigi Donnarumma. Włoch skupia się na pilnowaniu dostępu do bramki, ale jego poprzedni na Etihad Stadium (Ederson) pokazał, że nawet bramkarz może być cennym wsparciem dla zespołu w ataku. Walkę o skład przegrywa natomiast lewy defensor, Rayan Aït-Nouri. Ten zakup póki co był najmniej udany.
Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City
Manchester City nie oszczędza pieniędzy, gdy potrzebuje wzmocnić skład. Pep Guardiola może liczyć na wsparcie klubu w kwestii transferów. Stąd pojawiają się informacje, że Obywatele zainteresowani są chociażby piłkarzem Realu Madryt. Manchester City poluje też na krajowym podwórku. Tam musi się jednak zmagać z konkurencją ligowych rywali, między innymi ze strony Liverpoolu. Kluby te walczą bowiem o tego samego zawodnika, o czym pisaliśmy TUTAJ.