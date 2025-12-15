Manchester City pożegnał starą gwardię. Pep Guardiola buduje nową potęgę

08:30, 15. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Manchester City w letnim oknie transferowym domknął zmianę pokoleniową. Pep Guardiola dostał zawodników, którzy próbują zastąpić gwiazdy. Z jakim skutkiem? Oceniamy ruchy dokonane przez potentata Premier League.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025

Manchester City zdominował walkę o mistrzostwo Anglii w ostatniej dekadzie Premier League. Popularni Obywatele stracili jednak ostatnio tytuł na rzecz rywala z Anfield. Pep Guardiola i klubowi działacze zdecydowali, że to odpowiednia okazja na domknięcie odmłodzenia kadry. Tego lata Etihad Stadium opuściły klubowe legendy na czele z Kevinem De Bruyne oraz Ilkay’em Gundoganem. Był to też czas rozstania z Edersoenm i Jackiem Grealishem (wypożyczenie). W miejsce zasłużonych zawodników sprowadzono nowe twarze.

Manchester City – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKwota transferu
Tijjani ReijndersAC Milan55 mln euro
Rayan Ait-NouriWolverhampton Wanderers36,8 mln euro
Rayan CherkiOlympique Lyon36,5 mln euro
James TraffordBurnley FC31,2 mln euro
Gianluigi DonnarummaPSG30 mln euro
Sverre NypanRosenborg BK15 mln euro
Marcus BettinelliChelsea FC2,4 mln euro

Manchester City – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKwota transferu
James McAteeNottingham Forest25,5 mln euro
Yan CoutoBorussia Dortmund20 mln euro (wykup)
Maximo PerroneComo 190713 mln euro (wykup)
EdersonFenerbahce11 mln euro
Manuel AkanjiInter Mediolanwypożyczenie (1 mln euro)
Kevin De BruyneSSC Napolibez odstępnego
Ilkay GundoganGalatasaray Stambułbez odstępnego
Kyle WalkerBurnley FCnie ujawniono
Vitor ReisGirona FCwypożyczenie
Jack GrealishEverton FCwypożyczenie
Josh Wilson-EsbrandRadomiak Radomwypożyczenie
Claudio EcheverriBayer Leverkusenwypożyczenie
Sverre NypanMiddlesbrough FCwypożyczenie
Juma BahOGC Nicewypożyczenie
Issa KaboreWrexham AFCwypożyczenie
Scott Carsonbez klububez odstępnego

Manchester City poczynił konkretne wzmocnienia

Pep Guardiola specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności swoich podopiecznych. Hiszpan już teraz może być szczęśliwy z zagrań, którymi zachwyca kibiców Ryan Cherki. 22-letni Francuz miał trochę problemów ze zdrowiem, ale i tak zdążył już odcisnąć piętno na zespole (trzy trafienia i sześć asyst).

Tylko u nas

Fran Tudor
Raków nie wykorzystał swojej szansy. Głos zabrał kapitan
Łukasz Tomczyk
Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom
German Barkovskiy i Patryk Dziczek
Piast Gliwice w ogniu zmian. Transfery, nowe twarze i nadzieje na przełom

Przyzwoite liczby zalicza także Tijjani Reijnders, który ma być liderem środka pola. Holender podobnie jak podczas pobytu w Milanie, jest aktywny w ofensywie i może pochwalić się pięcioma asystami. Na premierowe ostatnie podanie przy golu czeka Gianluigi Donnarumma. Włoch skupia się na pilnowaniu dostępu do bramki, ale jego poprzedni na Etihad Stadium (Ederson) pokazał, że nawet bramkarz może być cennym wsparciem dla zespołu w ataku. Walkę o skład przegrywa natomiast lewy defensor, Rayan Aït-Nouri. Ten zakup póki co był najmniej udany.

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

Manchester City nie oszczędza pieniędzy, gdy potrzebuje wzmocnić skład. Pep Guardiola może liczyć na wsparcie klubu w kwestii transferów. Stąd pojawiają się informacje, że Obywatele zainteresowani są chociażby piłkarzem Realu Madryt. Manchester City poluje też na krajowym podwórku. Tam musi się jednak zmagać z konkurencją ligowych rywali, między innymi ze strony Liverpoolu. Kluby te walczą bowiem o tego samego zawodnika, o czym pisaliśmy TUTAJ.

POLECAMY TAKŻE

Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur
Tottenham dobije targu z Manchesterem City? Interesuje się tym piłkarzem
Pep Guardiola
Man City chce gwiazdę ligowego rywala. To byłby głośny transfer
Erling Haaland
Haaland daje sygnały gigantowi. Coraz głośniej o hitowym transferze