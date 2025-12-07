Manchester City chce gwiazdę Realu Madryt. Może dojść do wymiany

Manchester City jest zainteresowany pozyskaniem Ardy Gulera i byłby gotowy zaoferować Realowi Madryt kartę zawodniczą Rodriego. Między tymi klubami może więc dojść do wymiany - donosi serwis Defensa Central.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Arda Guler zamieni się klubami z Rodrim?

Manchester City rozważa przeprowadzenie poważnych roszad w swoim składzie podczas jednego z najbliższych okienek transferowych. Pep Guardiola szczególnie chce wzmocnić środek pola, który jego zdaniem wymaga większej jakości oraz kreatywności. Co ciekawe, Hiszpan ma na celowniku gwiazdę Realu Madryt, widząc w niej brakujący element do dalszego rozwoju zespołu 10-krotnych mistrzów Anglii.

Chodzi o Ardę Gulera, którym Guardiola zachwyca się od dłuższego czasu. Jak donosi serwis „Defensa Central”, Manchester City jest na tyle zdeterminowany, by sprowadzić tureckiego pomocnika, że rozważa wymianę zawodników.

W przeciwnym kierunku – na Estadio Santiago Bernabeu – miałby przeprowadzić się Rodri. Trudno jednak ocenić, czy włodarze madryckiego Realu skusiliby się na taką propozycję, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie problemy zdrowotne zdobywcy Złotej Piłki 2024, których wpływu na jego formę nie można lekceważyć.

Arda Guler, którego Guardiola chciałby mieć u siebie, trafił do zespołu Królewskich w 2023 roku i z rezerwowego szybko stał się kluczowym piłkarzem. W obecnym sezonie rozegrał już 26 spotkań, strzelił 4 gole oraz zaliczył 9 asyst, potwierdzając swoją wartość dla drużyny. Kontrakt wychowanka Fenerbahce Stambuł obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję Realu w ewentualnych negocjacjach. Aktualna wartość rynkowa tureckiego pomocnika wynosi około 60 milionów euro.