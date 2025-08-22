Man City może stracić kolejnego gracza. Ligowy rywal wyraził zainteresowanie

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nathan Ake na radarze Evertonu

Manchester City wysłał wyraźny sygnał już w pierwszym meczu Premier League, że zamierza walczyć o kolejne mistrzostwo Anglii. Na Molineux Stadium The Citizens rozbili Wolverhampton (4:0). Dwie bramki zdobył Erling Haaland, a premierowe trafienia w klubie zapisali Tijani Reijnders i Rayan Cherki. Z ławki rezerwowych nie podniósł się Nathan Ake, ponieważ w środku defensywy Pep Guardiola wyżej ceni Johna Stonesa i Rubena Diasa.

30-letni Holender ma jeszcze dwa lata kontraktu w angielskim gigancie. Guardiola wielokrotnie podkreślał, że kadra zespołu jest głęboka, co oznacza możliwość dokonania kolejnych ruchów transferowych. Latem z Etihad Stadium do Evertonu odszedł Jack Grealish, a podobną drogą może wkrótce podążyć Nathan Ake.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według „Daily Mail”, Everton jest poważnie zainteresowany holenderskim stoperem. Menedżer David Moyes poszukuje wzmocnień w obronie po rozczarowującej porażce z beniaminkiem Leeds United (0:1). W obecnej sytuacji drużyny kontuzjowany pozostaje obrońca Jarrad Branthwaite. Podstawowy lewy obrońca Witalij Mykołenko również nie gra, co wymusza rotacje w defensywie.

Everton ceni Ake nie tylko za jego doświadczenie, ale także wszechstronność. Holender może grać zarówno na środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy, co może dać Moyesowi większą elastyczność w ustawieniu zespołu i rotacji zawodników w trakcie sezonu. Nathan Ake dołączył do Manchesteru City latem 2020 roku z Bournemouth i do tej pory zdołał rozegrać 145 meczów.