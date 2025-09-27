Man City marzy o pomocniku PSG. Gigant żąda 100 mln euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Warren Zaire-Emery przymierzany do Manchesteru City, PSG nie odpuszcza

Manchester City nie próżnował podczas letniego okna transferowego, wydając ponad 200 milionów euro na nowych zawodników. Najgłośniejszym ruchem był transfer Tijaniego Reijndersa z Milanu, sprowadzonego za 55 milionów euro. Ważnym nabytkiem został także Gianluigi Donnarumma, za którego zapłacono 30 mln euro.

Okazuje się jednak, że w ostatnich miesiącach uwagę angielskiego giganta przyciągnął także utalentowany pomocnik Paris Saint-Germain – Warren Zaire-Emery. Według „Jeunes Footeux”, The Citizens zostali zniechęceni wysoką ceną wywoławczą ustaloną przez paryski klub. Wartość zawodnika zdanie giganta przekracza 100 milionów euro. Tak wysoka kwota sprawiła, że ewentualny transfer nie doszedł do skutku, choć klub z Premier League z pewnością będzie monitorować rozwój sytuacji.

Zaire-Emery, mimo młodego wieku, jest już jednym z kluczowych zawodników PSG i regularnie pojawia się w pierwszym składzie zarówno w Ligue 1, jak i Lidze Mistrzów. Jego styl gry charakteryzuje się inteligentną organizacją środka pola, zdolnością do kreowania akcji oraz dużą dojrzałością w grze defensywnej.

Francuz w barwach PSG rozegrał już 136 meczów, strzelił osiem goli i zanotował dziewięć asyst. Klub z Paryża widzi w swoim zawodniku wielką przyszłość. Warto zaznaczyć, że Zaire-Emery jest związany kontraktem na Parc des Princes do czerwca 2029 roku.