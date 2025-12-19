Manchester City przygotowuje się do rozstania z Pepem Guardiolą. W klubie rośnie przekonanie, że to jego ostatni sezon przed odejściem - informuje "The Athletic".

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola opuści Manchester City przedwcześnie?

Manchester City od 2016 roku dominuje na krajowym podwórku. Wówczas drużynę objął Pep Guardiola, który stworzył prawdziwego hegemona. Pod jego wodzą Obywatele sięgnęli dotąd po sześć tytułów mistrzowskich, a dodatkowo zdobyli po raz pierwszy w historii Ligę Mistrzów. Nie ulega wątpliwościom, że to największa dominacja w Premier League od wielu lat.

Poprzedni sezon był dla Manchesteru City kompletną klapą. Wyjątkowo wcześniej wypisał się z walki o tytuł, a Guardiola zdawał się nie mieć pomysłu na poprawę gry drużyny. Koniec końców udało się uratować awans do Ligi Mistrzów, a także zdecydować o potrzebie przebudowy kadry, która była już nasycona sukcesami.

Zespół Manchesteru City przechodzi stopniowe zmiany, ale za jego budowę dalej odpowiada Guardiola. Kontrakt menedżera obowiązuje do 2027 roku, choć pojawia się coraz więcej sugestii, że odejdzie przedwcześnie. „The Athletic” ujawnia, że w obozie giganta z Etihad Stadium rośnie przekonanie, że Guardiola odejdzie już po tym sezonie.

Oczywiście klub chciałby go zatrzymać, ale ma świadomość, że trener może dążyć do zmiany otoczenia. Trwają więc przygotowania do takiej ewentualności, a faworytem do przejęcia Manchesteru City po Guardioli jest Enzo Maresca, obecny opiekun Chelsea.