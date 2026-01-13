Manchester City już w styczniu może przeprowadzić głośny transfer. Marc Guehi jest celem The Citizens. Pep Guardiola liczy, że Crystal Palace wkrótce obniży cenę za swojego defensora - informuje Ben Jacobs.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi wzmocni Manchester City?

Manchester City jest w trudnym położeniu, ponieważ musi odrabiać straty w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli na tym etapie sezonu tracą sześć punktów do prowadzącego w tabeli Arsenalu. Dystans nie jest spory, ale The Citizens muszą podkręcić tempo, aby doścignąć Kanonierów. Obywatele chcą do tego dojść poprzez wzmocnienia, których mogą dokonać w zimowym okienku.

Z informacji przekazanych przez Bena Jacobsa dowiadujemy się, że Manchester City już w zimowym okienku planuje ruszyć po wielki transfer. Na celowniku drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace. Hiszpański szkoleniowiec ma też chytry plan na pozyskanie reprezentanta Anglii.

Marc Guehi jest zobowiazany kontraktem z Crystal Palace do 30 czerwca 2026 roku. Strony nie przewidują dalszej współpracy, więc zawodnik latem ma być dostępny jako wolny agent. Manchester City chce już zimą pozyskać Anglika, ale musi spełnić finansowe oczekiwania klubu z Selhurst Park, które sięgają 40 milionów euro. Pep Guardiola liczy że w ostatnich dniach zimowego okienka ta cena znacznie spadnie.

W obecnym sezonie Marc Guehi rozegrał aż 33 spotkania w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.