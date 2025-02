Manchester City chce gwiazdorski duet. Nawet 200 milionów euro

Manchester City uchodzi za głównego faworyta do pozyskania Floriana Wirtza oraz Jeremie'ego Frimponga, informuje serwis "CaughtOffside". Koszt transferu to nawet 200 milionów euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Wirtz i Frimpong za 200 milionów do Manchesteru City?

Manchester City jest w jednym z największych kryzysów od lat. Właściwie można powiedzieć, że za kadencji Pepa Guardioli Obywatele nie byli jeszcze w tak słabej formie oraz przeciętnej ligowej sytuacji. Według wielu, nie mają oni już bowiem szans na mistrzostwo Anglii, a mamy dopiero luty. Równie trudna wydaje się ich sytuacja w Lidze Mistrzów, gdzie ostatnio okazali się słabsi od Realu Madryt i przed rewanżem są w gorszej pozycji.

Dlatego też władze Manchesteru City coraz mocniej myślą o przyszłym sezonie i konstrukcji kadry zespołu. Wydaje się, że obecny słaby sezon tylko sprowokował włodarzy do przeznaczenia jeszcze większych pieniędzy na transfery. Według informacji przekazanych przez serwis “CaughtOffside”, Manchester City uchodzi za głównego faworyta do pozyskania Floriana Wirtza oraz Jeremie’ego Frimponga. Gwiazdorski duet z Bayeru Leverkusen ma kosztować nawet 200 milionów euro, co byłoby rozbiciem transferowego banku.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał dla Bayeru Leverkusen 34 mecze, w których zdobył 15 goli i zanotował 12 asyst. Reprezentant Niemiec wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 140 milionów euro. Z kolei Jeremie Frimpong ma na koncie 33 starcia oraz trzy gole i 11 asyst. Wycena 24-letniego Holendra to 50 milionów euro.

