Manchester City dopiął swego. Jest decyzja ws. młodego gwiazdora

Manchester City zabezpiecza przyszłość i przedłuży kontrakt z Rico Lewisem. Prawy obrońca ma podpisać nową umowę do 2030 roku - przekazał Jack Gaughan z "Daily Mail".

Rico Lewis przedłuży kontrakt z Manchesterem City

Manchester City znakomicie rozpoczął nowy sezon Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli na inaugurację rozgrywek pewnie pokonali na wyjeździe Wolverhampton Wanderers (4:0), co pozwoliło objąć pozycję lidera tabeli. Po rozczarowującym poprzednim sezonie, w którym The Citizens musieli oglądać plecy Liverpoolu, władze klubu jasno deklarują, że celem jest odzyskanie mistrzostwa Anglii.

Pomóc w tym mają letnie wzmocnienia. Do drużyny dołączyli m.in. Tijani Reijnders oraz ofensywnie usposobiony Rayan Cherki. Obaj zawodnicy mają już na koncie premierowe trafienia w angielskiej lidze. Szczególnie dobre recenzje zebrał były zawodnik Milanu.

Na Etihad Stadium skupiają się także na zabezpieczeniu przyszłości swoich największych talentów. Jak poinformował Jack Gaughan z „Daily Mail”, 20-letni Rico Lewis zgodził się podpisać nowy kontrakt, obowiązujący do czerwca 2030 roku.

Decyzja zapadła zaledwie kilka dni po tym, jak Nottingham Forest złożyło ofertę opiewającą na 25 milionów funtów za pięciokrotnego reprezentanta Anglii. Manchester City błyskawicznie odrzucił propozycję, a sam zawodnik od początku jasno zaznaczał, że jego ambicją jest pozostanie w klubie.

Nowa umowa Lewisa to kolejny dowód na strategię The Citizens, którzy coraz mocniej stawiają na rozwój wychowanków. Po Philie Fodenie, to właśnie Lewis ma być kolejnym symbolem akademii i dowodem na to, że zespół Guardioli potrafi łączyć gwiazdy światowego formatu z młodzieżą wyszkoloną w klubie.