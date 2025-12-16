Obrona Man City pod lupą. Klub z Premier League ma konkretny plan

Man City wygląda na to, że wkrótce chce ruszyć po nowego defensora. Na celowniku klubu z Etihad Stadium znalazł się gracz Crystal Palace, o czym informuje "The Athletic".

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Marc Guehi na celowniku Man City

Man City wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Anglii. W każdym razie władze klubu z Etihad Stadium mają świadomość, że w porównaniu do Arsenalu na dziś dysponują mniej skuteczną obroną. W związku z tym realny scenariusz zakłada poprawę jakości w tej formacji. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał „The Athletic”.

Źródło przekonuje, że na liście życzeń Obywateli znalazł się Marc Guehi. 25-latek ma kontrakt ważny z Crystal Palace do końca czerwca 2026 roku. W związku z tym już w styczniu zawodnik będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnym nowym pracodawcą. Man City jest poważnie zainteresowany graczem.

Ekipa z Etihad Stadium przygotowuje się do gruntownej przebudowy linii defensywnej. Jednocześnie to właśnie reprezentant Anglii ma być kluczowym celem Man City. Jasne jest jednak, że nie tylko The Citizens chcą ruszyć po piłkarza.

Kolejka chętnych po Marca Guehiego składa się także z takich ekip jak: Bayern Monachium, FC Barcelona, Atletico Madryt czy Liverpool. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 55 milionów euro.

W tej kampanii Marc Guehi wystąpił łącznie w 25 meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył także cztery asysty. Zawodnik spędził na boisku ponad 2100 minut. Gdyby finalnie Anglik trafił do ekipy Josepa Guardioli, mógłby być ciekawą alternatywą dla takich graczy jak: John Stones, Ruben Dias czy Nathan Ake.

