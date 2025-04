Man City chce sprowadzić obrońcę. Gigant wykazuje zainteresowanie Anglikiem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tyrick Mitchell na liście życzeń Pepa Guardioli

Manchester City szykuje się do pracowitego lata na rynku transferowym. Na krótkiej liście celów transferowych znajduje się Tyrick Mitchell, który od niemal pięciu lat jest kluczowym zawodnikiem Crystal Palace. Pep Guardiola ma zamiar postawić na pozyskanie lewego obrońcy, aby wzmocnić skład po rozczarowującym sezonie.

Co ciekawe, kontrakt angielskiego obrońcy na Selhurst Park wygasa wraz z końcem tego sezonu. Jeśli 25-latek nie dojdzie do porozumienia z obecnym klubem w sprawie przedłużenia umowy, The Citizens mogą sprowadzić wartościowego gracza na zasadzie wolnego transferu. Guardiola szuka zawodnika z dobrym ciągiem na bramkę, który będzie wspierał ofensywę, ale i zapewni solidność w defensywie.

Tyrick Mitchell dołączył do Crystal Palace w 2016 roku z Brentford. Anglik rozegrał w tym sezonie 37 spotkań i miał udział przy pięciu bramkach. Choć nominalnie występuje jako boczny obrońca, w bieżących rozgrywkach prezentował się dobrze również w bardziej ofensywnej roli. Dla Manchesteru City transfer 25-latka mógłby oznaczać powrót Josko Gvardiola na jego preferowaną pozycję środkowego obrońcy.