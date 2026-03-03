Man City chce reprezentanta Niemiec. To będzie transferowy hit

10:42, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Patrick Berger

Manchester City jest zainteresowany Felixem Nmechą z Borussii Dortmund - ujawnia Patrick Berger ze stacji "Sky Sport". Marzeniem samego pomocnika jest gra na poziomie Premier League.

Pep Guardiola
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Felix Nmecha na radarze Manchesteru City

Manchester City goni w ligowej tabeli Arsenal, który od wielu tygodni przewodzi w Premier League. Piłkarze The Citizens tracą do Kanonierów pięć punktów, ale mają rozegrany o jeden mecz mniej. Zimą do drużyny Pepa Guardioli trafili Antoine Semenyo z AFC Bournemouth oraz Marc Guehi z Crystal Palace.

Po zakończeniu sezonu Manchester City planuje wzmocnienia w środku pola i chce ruszyć po Felixa Nmechę, który znakomicie prezentuje się w barwach Borussii Dortmund. Niemieckiego pomocnika uważnie obserwuje także utytułowany klub z czerwonej części Manchesteru.

W Dortmundzie trwają rozmowy na temat przedłużenia kontraktu 25-latka, którego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku. Nmecha jest wychowankiem Man City, ale w pierwszym zespole rozegrał zaledwie trzy mecze. Pomimo tego cały czas marzy o powrocie do Premier League. Obecnie w Dortmundzie zarabia około 5-6 milionów euro rocznie. Jego brat Lukas reprezentuje barwy Leeds United.

Felix Nmecha trafił do VfL Wolfsburg w 2021 roku, a po dwóch latach spędzonych na Volkswagen Arenie przeniósł się do Borussii Dortmund za 30 milionów euro. 6-krotny reprezentant Niemiec w bieżącym sezonie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył pięć bramek i dołożył trzy asysty. Pomocnik liczy na wyjazd na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

