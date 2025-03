Man City zainteresowany obrońcą. Możliwy ciekawy transfer

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Ola Aina w kręgu zainteresowań Man City

Manchester City może wkrótce pożegnać Kyle’a Walkera, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Milanie, co stwarza okazję do pozyskania nowego prawego obrońcy do drużyny Pepa Guardioli. Okazuje się, że mistrzowie Anglii uważnie śledzą postępy 28-letniego nigeryjskiego defensora. To 28-letni Ola Aina, który w barwach Nottingham Forest wyróżnia się na boiskach Premier League w bieżącej kampanii.

Aina wyrósł na kluczowego zawodnika w drużynie, która walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Nigeryjczyk rozegrał w tym sezonie 29 meczów i zdobył dwie bramki. Do Nottingham Aina dołączył w 2023 roku z Torino za darmo, co okazało się strzałem w dziesiątkę dla angielskiej ekipy. Zawodnik jest także monitorowany przez Liverpool, który szuka następcy Trenta Alexandra-Arnolda.

Obecna umowa bocznego obrońcy z Forest wygasa latem 2025 roku, a klub z City Ground ma nadzieję na przedłużenie kontraktu. Jednak rosnące zainteresowanie ze strony klubów Premier League sprawia, że przyszłość 28-letniego piłkarza staje się coraz bardziej niepewna, a letnie okno transferowe może być kluczowe dla jego dalszej kariery. Wychowanek Chelsea w 2017 roku zdobył mistrzostwo Anglii, ale w pierwszym zespole The Blues zdołał rozegrać sześć spotkań.