Man City chce gwiazdę Premier League. W grze 75 mln euro

Manchester City poluje na prawego defensora. Na liście życzeń Pepa Guardioli znajduje się Tino Livramento. Według "Media Foot", Newcastle United oczekuje za swojego piłkarza 75 mln euro.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento na radarze Manchesteru City. Ogromna wycena prawego defensora

Manchester City pokonał Newcastle United (2:1) na Etihad Stadium w meczu 27. kolejki Premier League. Bohaterem spotkania został Nico O’Reilly, który strzelił oba gole dla The Citizens. Zespół Pepa Guardioli zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i traci pięć punktów do liderującego od wielu tygodni Arsenalu. Walka o mistrzostwo Anglii nabiera tempa, ale równolegle klub już planuje ruchy na rynku transferowym.

Jednym z głównych celów Manchesteru City ma być Tino Livramento. Jak informuje „Media Foot”, wartość 23-letniego prawego obrońcy może sięgać nawet 75 milionów euro. Obecny sezon pokazał, że prawa strona defensywy wymaga wzmocnienia. Rico Lewis miewał problemy z regularnością, natomiast Matheus Nunes bywał przesuwany na inne pozycje.

Livramento uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących bocznych obrońców w Premier League. Jest dynamiczny, dobrze wyszkolony technicznie i aktywnie uczestniczy w akcjach ofensywnych, a więc posiada cechy szczególnie cenione w systemie Guardioli. Według doniesień Newcastle rozważa zaoferowanie zawodnikowi nowego kontraktu, by podkreślić jego znaczenie w drużynie.

W trwającym sezonie Livramento rozegrał 19 spotkań i zanotował jedną asystę. Jego umowa na St. James’ Park obowiązuje do czerwca 2028 roku. W styczniu Anglik nabawił się urazu ścięgna udowego i do pełni sił ma wrócić na początku marca.