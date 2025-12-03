Man City chce gwiazdę Premier League. Ligowy rywal odpowiedział

Manchester City planował sprowadzić w styczniu Tino Livramento. Według portalu "TEAMtalk", Newcastle United nie zamierza rozstawać się z prawym defensorem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento na celowniku Manchesteru City, Newcastle nie planuje sprzedaży bocznego obrońcy

Manchester City planuje wzmocnienia w zimowym oknie transferowym, a na liście życzeń angielskiego giganta znalazł się Tino Livramento z Newcastle United. Jak informuje „TEAMtalk”, klub z St. James’ Park nawet nie rozważa sprzedaży swojego utalentowanego bocznego obrońcy.

Livramento trafił do Newcastle latem 2023 roku z Southampton i od tego czasu wyrósł na jednego z kluczowych zawodników drużyny Eddiego Howe’a. 23-latek rozegrał już 92 spotkania w barwach Srok. Jego rozwój pozostał zauważony przez selekcjonera Synów Albionu. Piłkarz doczekał się w ubiegłym roku również do reprezentacji Anglii.

Rosnąca forma defensora przyciąga uwagę największych klubów w Premier League, w tym Manchesteru City oraz Arsenalu. Mimo tego w Newcastle pozostają spokojni. Livramento ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku, a dyrektor sportowy Ross Wilson chce nie tylko go zatrzymać, ale wręcz przedłużyć jego umowę. Sroki liczą, że podpisanie nowego kontraktu nastąpi jeszcze przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata.

Sam zawodnik również nie sprawia wrażenia gotowego do odejścia. – Jestem w sytuacji, w której menedżer i zawodnicy mi ufają. Czuję ogromne wsparcie kibiców. Uwielbiam zakładać czarno-białą koszulkę – podkreślił Livramento, zapytany o swoją przyszłość. W obecnym sezonie prawy obrońca rozegrał 12 spotkań i zanotował jedną asystę.