Manchester City chce go w miejsce Guardioli. To byłby hit

Manchester City spodziewa się odejścia Pepa Guardioli wraz z końcem tego sezonu. Wymarzonym kandydatem w jego miejsce jest Vincent Kompany - informuje Sky. Bayern Monachium nie musi jednak obawiać się o przyszłość swojego trenera.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kompany następcą Guardioli? Jeszcze nie teraz

Manchester City kilka dni temu pokonał Arsenal w finale Pucharu Ligi Angielskiej, a Pep Guardiola mocno odetchnął. Nie jest to wymarzony sezon w wykonaniu jego ekipy – Kanonierzy zmierzają pewnym krokiem po mistrzostwo Anglii, a z Ligi Mistrzów Obywateli wyeliminował Real Madryt. Wiele wskazuje na to, że podczas przerwy reprezentacyjnej Guardiola podejmie konkretną decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, ale ten może odejść już tego lata. Na Etihad Stadium przygotowują się na to rozwiązanie.

Dla Manchesteru City odejście Guardioli byłoby ogromnym ciosem, dlatego wytypowanie jego następcy to kluczowe zadanie na najbliższe miesiące. Przymierzany do tej roli jest Enzo Maresca, który do stycznia 2026 roku pracował w Chelsea. Sky informuje natomiast, że bardzo wysokimi notowaniami cieszy się Vincent Kompany. To nie może dziwić, bowiem prowadzony przez niego Bayern Monachium gra w tym sezonie jak z nut.

Kompany to piłkarska legenda Manchesteru City, natomiast obecnie czuje wielkie przywiązanie do Bayernu. Sky informuje, że nie zamierza rezygnować z projektu w Monachium, nawet jeśli Obywatele zaproponują mu posadę po Guardioli. Belg utrzymuje świetne relacje z władzami klubu i ceni sobie stabilizację, a jego umowa jest ważna do połowy 2029 roku. Niewykluczone, że pewnego dnia trafi na Etihad Stadium, ale nie będzie bezpośrednim następcą hiszpańskiego menedżera.