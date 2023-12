fot. Imago/Avanti Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Manchester United notuje fatalne liczby w ofensywie

Zimą do zespołu może trafić nowy napastnik

Czerwone Diabły najprawdopodobniej ściągną kogoś w ramach wypożyczenia

Manchester United z awaryjnym rozwiązaniem

Manchester United ma w tym sezonie ogromne problemy ze zdobywaniem goli. W Premier League trafiał raptem 18 razy, co jest wynikiem lepszy tylko od Sheffield United. Poważnie zaciął się Marcus Rashford, a ściągnięty za ogromne pieniądze Rasmus Hojlund strzelał tylko w Lidze Mistrzów. Zimą Czerwone Diabły chcą wzmocnić ofensywę, choć ich działania będą mocno ograniczone z uwagi na budżet.

Niewykluczone, że ekipa z Old Trafford postąpi tak samo, jak w zeszłym sezonie, kiedy to w styczniu ściągnęła na wypożyczenie Wouta Weghorsta, by latem z niego zrezygnować. Obecnie z Manchesterem United łączeni są tacy gracze, jak Timo Werner czy Youssef En-Nesyri. Opcją jest także Serhou Guirassy, który notuje kapitalne liczby w Bundeslidze. W umowie napastnika ze Stuttgartem widnieje klauzula wykupu, która wynosi zaledwie 16 milionów euro. To kwota, z którą Czerwone Diabły mogą spróbować się zmierzyć.

Klub w dalszym ciągu wierzy w Hojlunda i nie zamierza z niego rezygnować. Ściągnięcie drugiego napastnika pomogłoby rywalizacji o miejsce w składzie, a także pozwoliłoby Erikowi ten Hagowi na nieco większe manewry, jeśli chodzi ustawienie i taktykę.

