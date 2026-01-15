Gary Neville nie ma wątpliwości. Przyszłość Man Utd powinna wyglądać inaczej

Man Utd jest aktualnie prowadzony przez Michaela Carricka. Tymczasem w rozmowie z "The Sun" konkretnym przekazem ws. trenera i jego przyszłości w klubie podzielił się Gary Neville.

fot, Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville wskazał kandydatów na nowego menedżera Man Utd

Manchester United ma plan ratować sezon pod dowództwem Michaela Carricka. Były reprezentant Anglii ma prowadzić ekipę z Old Trafford do końca trwającego sezonu. Tymczasem ciekawy przekaz w rozmowie z „The Sun” wyraził były angielski obrońca.

– Mam nadzieję, że Michael dobrze sobie poradzi. Nie możemy jednak pozwolić, by pozostał na tym stanowisku po zakończeniu sezonu, dla jego własnego dobra i dobra klubu, nawet jeśli wygra wszystkie mecze – przekonywał Gary Neville.

– Trzech głównych kandydatów do tej posady to Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti i Mauricio Pochettino. Potencjalnie mogliby być dostępni po mundialu. Aby Manchester United stał się atrakcyjnym klubem dla piłkarzy, potrzebujemy menedżera z nazwiskiem, który potraktuje to zadanie poważnie – zaznaczył Anglik.

– Jeśli zatrudnimy młodego menedżera, Manchester United straci zawodników. W każdym razie, jeśli klub straci wielu piłkarzy, to ktoś taki jak Ancelotti mógłby przyciągnąć nowych – uzupełnił Neville.

Manchester United ogłosił powołanie Carricka na stanowisko trenera we wtorek 13 stycznia. Były pomocnik Czerwonych Diabłów podpisał kontrakt z klubem do końca sezonu. Po zwolnieniu portugalskiego menedżera Rubena Amorima zespół tymczasowo objął inny były zawodnik Manchesteru United – Darren Fletcher.