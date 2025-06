Man Utd w lipcu 2021 roku pozyskał Jadona Sancho. Chociaż gracz nie spełniał nadziei, to klub z Old Trafford nie zamierza z niego rezygnować. Wieści przekazał Football Insider.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Man Utd ma konkretny plan ws. Jadona Sancho

Man Utd wykładając 85 milionów euro za Jadona Sancho w 2021 roku, wierzył, że to będzie suma dobrze zainwestowana. Finalnie jednak piłkarz nie dał dużo dobrego ofensywie Czerwonych Diabłów. Następstwem tego było wypożyczenie zawodnika do Chelsea latem 2024 roku. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące Sancho przekazał Football Insider.

Źródło przekazało, że klub z Old Trafford rozważa aktywowanie opcji związanej z przedłużeniem kontraktu. Chociaż obecna umowa zawodnika wygasa z końcem czerwca 2026 roku. W każdym razie Man Utd ma nadzieję, że jeśli skorzysta z rozwiązania związanego z przedłużeniem kontraktu, reprezentanta Anglii może zyskać, jeśli pojawi się chętny, chcący kupić zawodnika.

Sancho w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 42 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też 10 asyst. Na boisku piłkarz spędził pond 2400 minut. Z końcem czerwca kończy się wypożyczenie gracza do The Blues, więc od 1 lipca Sancho znów będzie starał się przekonać do siebie Rubena Amorima.

Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 28 milionów euro. Jeśli faktycznie Sancho w kolejnej kampanii będzie znów w ekipie z Old Trafford, to o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Patrickiem Dorgu.

Man Utd ma za sobą spotkania kontrolne rozegrane w Azji, które odbyły się tuż po sezonie ligowym. Z kolei kolejne sparingi Czerwone Diabły rozegrają w lipcu. Pierwszy z nich 19 lipca z Leeds United. Kilka dni później natomiast w ramach Premier League Summer Seriec ekipa Rubena Amorima zagra z West Ham United, Bournemouth czy z Evertonem.

