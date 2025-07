Man Utd gotowy na rozstanie. Sancho coraz bliżej przeprowadzki

fot,. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho może wrócić do Borussii Dortmund

Manchester United może wkrótce definitywnie pożegnać się z jednym ze swoich piłkarzy. Już od dłuższego czasu wiadomo, że Jadon Sancho nie znajduje się w planach trenera Rubena Amorima. Według informacji podanych przez Sky Sports, zawodnik może niebawem wrócić do Bundesligi.

Źródło przekazało, że Borussia Dortmund nawiązała już formalne kontakty z działaczami Czerwonych Diabłów. Celem jest sfinalizowanie transferu z udziałem Sancho. Transakcja miałaby opiewać na kwotę 18–20 milionów euro. Byłaby to zatem suma znacznie niższa od 80 milionów euro, które Manchester United zapłacił za zawodnika w 2021 roku.

Sancho już wcześniej udowodnił, że może być wartością dodaną w niemieckiej lidze. W barwach Borussii Dortmund prezentował pełnię swoich możliwości, dlatego kibice BVB z pewnością z radością przyjęliby jego powrót. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że transfer Anglika do zespołu z Signal Iduna Park to kwestia czasu.

25-letni piłkarz ma jeszcze ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2026 roku. W ostatnich miesiącach był łączony także z ewentualnym transferem do Juventusu. W Borussii Dortmund występował już w latach 2017–2021 oraz w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku. Łącznie rozegrał w jej barwach 158 spotkań, w których zdobył 53 bramki i zanotował 67 asyst.

