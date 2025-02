Manchester United rozważa wymianę. Bayern ma dostać Rashforda!

Marcus Rashford latem mógłby dołączyć do Bayernu Monachium na zasadzie wymiany zawodników. W drugą stronę do Manchesteru United miałby przyjść Aleksandar Pavlović - twierdzi Jacque Talbot.

Rashford za Pavlovicia, możliwa wymiana na linii Man Utd – Bayern

Manchester United planuje duże zmiany w trakcie letniego okna transferowego. Jednym z zawodników, który definitywnie może pożegnać się z klubem ma być Marcus Rashford. Jak na razie wychowanek Czerwonych Diabłów został wysłany na wypożyczenie do Aston Villi.

W drużynie z Birmingham ma spędzić jedynie kilka miesięcy. Po zakończeniu sezonu Rashford według medialnych doniesień ponownie zmieni pracodawcę. Tym razem w grę wchodzi jedynie transfer definitywny, ponieważ Manchester United zarobione pieniądze chce zainwestować w nowych piłkarzy.

Jednym z pomysłów na pozbycie się Rashforda jest potencjalna wymiana z Bayernem Monachium. O możliwym transferze poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Jacque Talbot. Z jego informacji wynika, że w miejsce Anglika na Old Trafford miałby przenieść się Aleksandar Pavlović. 20-latek uważany jest za wielki talent, a w poprzednim roku zadebiutował w reprezentacji Niemiec.

W zespole Bawarczyków może liczyć na regularną grę pod okiem Vincenta Kompany’ego. Jak dotąd uzbierał w bieżących rozgrywkach 20 spotkań, w których zdobył jedną bramkę oraz zaliczył asystę. Wartość rynkowa pomocnika szacowana jest na 50 mln euro.

Rashford po przejściu do Aston Villi nie miał jeszcze zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Póki co ma na swoim koncie 3 mecze, w których na boisku spędził jedynie 136 minut. Z Manchesterem United wiążę go umowa do czerwca 2028 roku.