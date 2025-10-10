Man United szuka następcy Casemiro. Oni mogą trafić na Old Trafford

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Elliott Anderson i Carlos Baleba pod obserwacją Man United

Manchester United zmienił plany transferowe z racji zbyt dużych oczekiwań finansowych Brighton & Hove Albion. Nie jest tajemnicą, że w końcowej fazie okna transferowego Czerwone Diabły interesowały się Carlosem Balebą. Kwota ponad 100 milionów funtów skutecznie ich odstraszyła. Zarząd klubu przeniósł więc pomysł sprowadzenia nowego pomocnika na lato przyszłego roku.

Aktualnie na krótkiej liście życzeń znajduje się nie tylko Kameruńczyk, ale także inny piłkarz grający w Premier League. Jak podaje Sky Sports drugim kandydatem do przeniesienia się na Old Trafford jest Elliott Anderson, czyli gracz Nottingham Forest.

Zarówno Baleba, jak i Anderson są pod uważną obserwacją w kontekście przyszłego transferu. Zainteresowanie wynika z faktu, że po zakończeniu sezonu z Manchesterem United rozstanie się Casemiro. Wszystko wskazuje na to, że Brazylijczyk nie przedłuży kontraktu. Umowa wygasa w czerwcu 2026 roku, a 33-latek od dawna łączony jest z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.

Ze względu na ostatnie zmiany w klubie oraz politykę polegającą na stawianiu na młodych, Casemiro, choć gra regularnie, spędza na boisku mniej czasu niż wcześniej. W tym sezonie rozegrał 6 z 8 spotkań, ale na boisku przebywał przez 330 z 540 możliwych minut. Do Anglii trafił bezpośrednio z Realu Madryt za kwotę 70 milionów euro. Łącznie w barwach Czerwonych Diabłów wystąpił 131 razy.